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पानीपत। जिले में कानून-व्यवस्था मजबूत रखने और लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस ने बुधवार शाम राजनगर मार्केट, आजादनगर मार्केट और माॅडल टाउन क्षेत्र में घूमकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और दुकानदारों, युवाओं व स्थानीय नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं व सुझाव सुने।थाना मॉडल टाउन प्रभारी जगमिंद्र सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान नागरिकों को बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति सतर्क किया गया। लोगों को सलाह दी कि अनजान नंबरों से आने वाली संदिग्ध एपीके फाइल या लिंक को न खोलें। लोग अनजान क्यूआर कोड स्कैन न करें और किसी के साथ ओटीपी अथवा बैंक विवरण साझा न करें। ऑनलाइन ठगी होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने के लिए भी प्रेरित किया गया।इसके साथ ही पुलिस ने व्यापारियों से अपनी दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने, यातायात व्यवस्था सुचारू रखने में सहयोग देने और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत डायल 112 पर देने की अपील की।