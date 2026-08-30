Panipat News: नशे के खिलाफ आज एकजुट होगा पानीपत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यात्रा के आगमन और व्यवस्थाओं को लेकर शनिवार को सनौली रोड स्थित श्री कांशिगिरि मंदिर में विभिन्न संस्थाओं की बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि गोहाना रोड से आर्य पीजी कॉलेज तक करीब 40 स्थानों पर यात्रा का स्वागत होगा। वेद पाराशर ने बताया कि पानीपत में यात्रा का पहला स्वागत गोहाना रोड पर पूर्व पार्षद सुरेंद्र गर्ग करेंगे। इसके बाद ग्रीन मिशन और जीटी रोड गोशाला के पास उद्योगपति रामनिवास गुप्ता और रमेश माटा संयुक्त रूप से स्वागत करेंगे।संजय चौक पर भाजपा नेता संजय अग्रवाल व पार्षद रॉकी गहलौत, पालीवाल भवन के बाहर पालीवाल परिवार और होटल हाइव के पास सीए एसोसिएशन की ओर से यात्रा की अगवानी की जाएगी। रेलवे रोड पर सिख समाज स्वागत करेगा। गुरुद्वारा पहली पातशाही के बाहर जलपान और पुष्पवर्षा की व्यवस्था रहेगी।आर्य कॉलेज सभागार में मुख्य समारोह : यात्रा शाम करीब साढ़े छह बजे आर्य पीजी कॉलेज के सभागार पहुंचेगी, जहां मुख्य समारोह होगा। इसमें 10 हजार से अधिक नागरिकों के शामिल होने का अनुमान है। यात्रा मार्ग पर खान-पान के स्टॉल भी लगाए जाएंगे।बैठक में हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रधान विनोद धमीजा, गौरव गोयल, मुकेश बोस, हरचरण सिंह धम्मू, रोशनलाल माहला, राजेंद्र जैन, प्रमिल सिंह, चमनलाल गुलाटी, सुभाष कबीरपंथी, पूर्व सैनिक रघुबीर सिंह, सीए जगदीश धमीजा, प्रीतम गुर्जर, यश हुड़िया और रामनिवास गुप्ता मौजूद रहे।