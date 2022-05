{"_id":"628af5d5b68cc15b0358d983","slug":"panipat-encounter-between-police-and-miscreants-two-miscreants-shot-in-the-leg-kidnapped-rescued","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पानीपत: पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दो बदमाशों के पैर में लगी गोली, अपहृत छुड़ाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज़ एजेंसी, पानीपत Published by: अनुराग सक्सेना Updated Mon, 23 May 2022 08:18 AM IST