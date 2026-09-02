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Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   In-depth review of nine key aspects of development works across 22 Gram Panchayats in the district.

Panipat News: जिले की 22 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के नौ प्रमुख बिंदुओं की गहन समीक्षा

Wed, 02 Sep 2026 02:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:36 AM IST
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In-depth review of nine key aspects of development works across 22 Gram Panchayats in the district.
पानीपत। पानीपत खंड की चयनित 22 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य तेज किए जाएंगे। इसके लिए मंगलवार को जिला सचिवालय सभागार में समीक्षा बैठक की। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ गांवों चल रहे और प्रस्तावित विकास कार्यों की प्रगति का बिंदुवार ब्योरा लिया गया।
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उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने स्पष्ट किया कि गांवों का सर्वांगीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम सचिवालय, पार्क एवं योगशाला, शिवधाम, फिरनी की सड़कें व नाले, स्कूलों की स्थिति, स्ट्रीट लाइट, तालाब, सीवरेज तथा लाइब्रेरी जैसे नौ प्रमुख बिंदुओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।
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विकास कार्यों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त ने व्यवस्था बनाई कि संबंधित एसडीएम हर 15 दिन में धरातल पर चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रिपोर्ट सौंपेंगे, जबकि वे स्वयं महीने में एक बार समीक्षा बैठक लेंगे। अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी गई कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा तथा कागजी खानापूर्ति या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं होगी।
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बैठक में मौजूद सरपंचों और ग्राम सचिवों ने अपने-अपने क्षेत्रों की वस्तुस्थिति से उपायुक्त को अवगत कराया। इस अवसर पर एडीसी अंकित चौकसे, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण सिंह, एसडीएम मनदीप कुमार, एसडीएम समालखा अमित कुमार, एसडीएम इसराना नवदीप नैन और जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बूरा मौजूद रहे।
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