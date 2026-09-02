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Panipat News: राजपुरा में ट्रक छोड़ गया चालक, 200 कट्टे सीमेंट और दो पहिए गायब

Wed, 02 Sep 2026 02:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:33 AM IST
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Driver abandons truck in Rajpura; 200 bags of cement and two wheels missing.
पानीपत। श्री सीमेंट फैक्टरी से सीमेंट के कट्टे लेकर पंजाब के राजपुरा के लिए निकला ट्रक चालक रास्ते में ही गायब हो गया। राजपुरा पहुंचने पर ट्रक से 200 कट्टे सीमेंट और दो पहिए गायब मिले। ट्रांसपोर्टर ने दो चालकों पर सीमेंट और पहिए गायब करने का आरोप लगाया है। पुराना औद्योगिक थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों चालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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करनाल निवासी ट्रांसपोर्टर विक्रम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका ट्रक श्री सीमेंट फैक्टरी में लगा हुआ है। उनका नियमित चालक गुलाब सिंह निवासी लाडवा छुट्टी पर गया था। इसके बाद उन्होंने कुरुक्षेत्र निवासी गगनदीप को ट्रक पर चालक के तौर पर रखा था।
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शिकायत के अनुसार, 31 जुलाई को गगनदीप फैक्टरी से ट्रक में 1200 कट्टे सीमेंट लोड कर राजपुरा के लिए रवाना हुआ। ट्रांसपोर्टर ने उसे 370 लीटर डीजल और 30 हजार रुपये खर्च के लिए दिए थे। एक अगस्त को उन्हें सूचना मिली कि ट्रक राजपुरा में खड़ा है।
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विक्रम के अनुसार, वह मौके पर पहुंचे तो ट्रक के दो पहिए गायब मिले। जांच करने पर ट्रक में 200 कट्टे सीमेंट भी कम था। उन्होंने पुराना औद्योगिक थाना पुलिस को इसकी शिकायत दी और गुलाब सिंह व गगनदीप पर आरोप लगाए। पुराना औद्योगिक थाना पुलिस ने जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी अरविंद ने बताया कि अभी मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही वारदात का खुलासा किया जाएगा।
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