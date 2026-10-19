Panipat News: दशहरे पर विद्यार्थियों ने रैली निकालकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया

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पानीपत। दशहरे पर सोमवार को स्क्रैप सॉल्यूशन की ओर से साईं बाबा मंदिर के स्कूली विद्यार्थियों ने पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली। मंदिर प्रबंधक अंशुल वधवा की अगुवाई में निकाली गई रैली में विद्यार्थियों ने पोस्टरों और नारों के माध्यम से प्लास्टिक का कम उपयोग करने, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन का संदेश दिया। वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्यरत संस्था की इस पहल का उद्देश्य दशहरे के पर्व को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना रहा। विद्यार्थियों ने बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संकल्प भी दिलाया।