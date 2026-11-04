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Panipat News: कॉलोनियों और गांवों का होगा एनएसओ सर्वेक्षण, सटीक जानकारी देना जरूरी

Wed, 04 Nov 2026 05:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 05:51 PM IST
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NSO survey to be conducted in colonies and villages; providing accurate information is essential.
माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जिले में विभिन्न आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण किया जा रहा है।
उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जिलावासियों से अपील की है कि वे सर्वेक्षण के लिए आने वाली टीमों को पूरा सहयोग करें और सही व तथ्यात्मक जानकारी दें। उन्होंने कहा कि किसी भी देश या प्रदेश की विकास योजनाओं, नीति निर्धारण और आर्थिक नियोजन को प्रभावी बनाने में सटीक आंकड़ों की अहम भूमिका होती है।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि वर्ष 1950 से जारी इस प्रक्रिया में जुटाई गई सभी जानकारियां पूरी तरह गोपनीय रखी जाती हैं। किसी भी नागरिक या प्रतिष्ठान की व्यक्तिगत पहचान उजागर नहीं की जाती और डेटा का उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए होता है।
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