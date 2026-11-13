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Panipat News: नगर निगम आयुक्त अंकिता चौधरी ने संभाला कार्यभार

Fri, 13 Nov 2026 03:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 03:35 AM IST
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Municipal Commissioner Ankita Chaudhary has taken charge.
अंकिता चौधरी।
पानीपत। नगर निगम आयुक्त अंकिता चौधरी ने वीरवार को औपचारिक रूप से अपना कार्यभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने निगम के सभी विभागाध्यक्षों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों, सफाई व्यवस्था, नागरिक सुविधाओं और विभागीय कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। इससे पहले एसीएमसी विवेक और संयुक्त आयुक्त मनीता त्यागी ने उनका स्वागत किया।
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आयुक्त अंकिता चौधरी ने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य शहर को एक स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित शहर बनाना है। इसके लिए सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। उन्होंने सेनिटेशन ब्रांच के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी वार्डों, मुख्य मार्गों, बाजारों और रिहायशी क्षेत्रों में नियमित सफाई और समय पर कूड़े का उठान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर में चल रहे सभी विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने लंबे समय से टैक्स जमा न कराने वाले डिफॉल्टरों को चिन्हित कर बकाया राशि की सख्त वसूली करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने कहा कि शहर में एंटी स्मॉग गन, वाटर स्प्रिंकलर और पानी के छिड़काव में जुटी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का संचालन नियमित रूप से किया जाए, ताकि धूल उड़ने से रोकी जा सके। उन्होंने सभी अधिकारियों को चेतावनी दी कि नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध निपटान हो और लापरवाही पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो
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