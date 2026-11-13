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Panipat News: बंद मकान का ताला तोड़कर नकदी और गहने चोरी

Fri, 13 Nov 2026 03:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 03:31 AM IST
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Cash and jewellery stolen after breaking the lock of a locked house
पानीपत। न्यू बोहली गांव में चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर हजारों रुपये की नकदी और सोने-चांदी के गहने चोरी कर लिए। थाना सदर पुलिस ने महिला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। न्यू बोहली गांव रेशमा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह बुधवार की शाम करीब सात बजे अपने मकान पर ताला लगाकर साथ लगते दूसरे घर में सोने चली गई थी। उनको वीरवार तड़के करीब तीन बजे पड़ोसी ने मकान का ताला टूटा होने की जानकारी दी। उनके कमरों में सारा सामान बिखरा पड़ा था और संदूक का ताला टूटा हुआ था। जांच की तो संदूक से आधे-आधे तोले सोने की दो अंगूठी, सोने का एक पेंडल, चांदी का एक पेंडल और 12 हजार रुपये नकद चोरी मिले। थाना सदर प्रभारी गुलशन ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। ब्यूरो
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