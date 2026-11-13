Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Gold and silver jewellery weighing 25 tolas stolen from house

Panipat News: मकान से 25 तोले सोने-चांदी के जेवर चोरी

Fri, 13 Nov 2026 03:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Fri, 13 Nov 2026 03:38 AM IST
विज्ञापन
Gold and silver jewellery weighing 25 tolas stolen from house
घर की अलमारी से गायब हुएआभूषण के खाली डिब्बे दिखाते पीड़ित। संवाद
समालखा। मॉडल टाउन स्थित छाबड़ा वाली गली में एक मकान से करीब 25 तोले सोने-चांदी के जेवर चोरी कर लिए गए। पीड़िता ने मामले की लिखित शिकायत पुलिस को देकर कार्रवाई की मांग की है। समालखा थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

वार्ड-11 के अंतर्गत मॉडल टाउन की छाबड़ा वाली गली निवासी महिला चांद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि छह अक्टूबर को वह अपने पति धीरज के साथ वैष्णो देवी गई थी। घर पर उनके बच्चे और सास-ससुर मौजूद थे। 10 अक्तूबर को वह वापस लौट आए थे। घर की पहली मंजिल पर तीसरे कमरे में रखी अलमारी की चाबी आसपास ही रखी हुई थी।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि 29 अक्तूबर को करवाचौथ के दिन जब उन्होंने अलमारी खोली तो उसमें पॉलीथीन और अलग-अलग डिब्बों में रखे करीब 25 तोले सोने-चांदी के जेवर गायब मिले। चोरी हुए आभूषणों में सोने के चार कड़े, एक किटी सेट, दो सोने की चेन, तीन जोड़ी टॉप्स, एक जोड़ी झुमकी, एक मंगलसूत्र, एक महिला की सोने की अंगूठी, दो पुरुषों की अंगूठियां, वैष्णो माता का एक सोने का लॉकेट और दो जोड़ी चांदी की पाजेब शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

अचानक जेवर गायब मिलने पर महिला और परिवार के लोग हैरान रह गए। कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। समालखा थाना प्रभारी महिपाल ने बताया कि महिला की शिकायत अभी मिली है। इसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed