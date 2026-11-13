Panipat News: ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत

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जीआरपी प्रभारी धर्मपाल ने बताया कि कोहंड के पास ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक का एक बेटा और एक बेटी है। दोनों शादीशुदा हैं। मृतक की जेब में मिली पर्ची पर लिखे पते से मृतक की पहचान की गई। ब्यूरो

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पानीपत। दिल्ली-अंबाला रेल लाइन पर कोहंड के पास सुबह सात बजे ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक की पहचान सतबीर (58) निवासी सेक्टर-18 वरदान सोसाइटी के रूप में हुई। इसकी सूचना आसपास मौजूद लोगों ने जीआरपी को दी। जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। साथ ही इसकी सूचना परिजनों को दी गई।