फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Members of the Purvanchal community did not get to meet the DRM.

Panipat News: डीआरएम से नहीं हुई पूर्वांचल समाज के लोगों की मुलाकात

Thu, 08 Oct 2026 03:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 03:03 AM IST
विज्ञापन
Members of the Purvanchal community did not get to meet the DRM.
पानीपत। रेलवे स्टेशन पर बिहार जाने वाली ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर पूर्वांचल समाज के लोगों का धरना बुधवार को छठे दिन भी जारी रहा। कई बार अधिकारियों को ज्ञापन देने के बावजूद मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से समाज के लोगों में रोष है। बुधवार को स्टेशन के निरीक्षण के लिए पहुंचे डीआरएम पुष्पेश रमन त्रिपाठी ने भी धरने पर बैठे लोगों से मुलाकात नहीं की। इससे नाराज प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर रोष जताया और मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही।
विज्ञापन

पूर्वांचल समाज के लोग स्टेशन के बाहर दिन-रात धरने पर बैठे हैं। समाज के अध्यक्ष उमाशंकर ने कहा कि अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि डीआरएम के स्टेशन पर निरीक्षण के दौरान भी समाज के लोगों की समस्या नहीं सुनी गई, जिससे नाराजगी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed