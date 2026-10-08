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Panipat News: बीडीपीओ कार्यालय में सेतु शिविर में 63 ग्रामीणों ने दर्ज कराईं शिकायत

Thu, 08 Oct 2026 03:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 03:03 AM IST
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63 villagers lodged complaints at the Setu camp held at the BDPO office.
संवाद न्यूज एजेंसी मतलौडा। सेवा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को बीडीपीओ कार्यालय में सेतु शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 63 ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं व शिकायतों को संबंधित विभागों के अधिकारियों के समक्ष रखा। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए थे। यहां ग्रामीणों को केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, सेवाओं और पात्रता संबंधी शर्तों की विस्तृत जानकारी दी गई। विभागीय कर्मचारियों ने लोगों को आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जागरूक किया।
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