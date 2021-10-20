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एथलेटिक्स में ऊंची कूद के पुरुष वर्ग में सुनील कुमार और महिला वर्ग में हानिश प्रथम रहे। लंबी कूद में सुनील कुमार और कुशप्रीत ने बाजी मारी। लोहार माजरा में भाजपा नेता जय भगवान शर्मा डीडी और एसडीएम राहुल कनवारिया मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। विज्ञापन

एथलेटिक्स में ऊंची कूद के पुरुष वर्ग में सुनील कुमार और महिला वर्ग में हानिश प्रथम रहे। लंबी कूद में सुनील कुमार और कुशप्रीत ने बाजी मारी। लोहार माजरा में भाजपा नेता जय भगवान शर्मा डीडी और एसडीएम राहुल कनवारिया मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे।

पिहोवा। सांसद खेल महोत्सव 2.0 के तहत आयोजित मुकाबलों में लोहार माजरा की टीम ने महिला और पुरुष दोनों वर्गों में फुटबॉल का खिताब जीता। रस्साकशी के महिला वर्ग में रामगढ़ और पुरुष वर्ग में भटेड़ी की टीम प्रथम रही। कबड्डी में महिला वर्ग का मुकाबला लोहार माजरा सैनी स्कूल और पुरुष वर्ग का खिताब रामगढ़ रोड की टीम ने अपने नाम किया।