Panipat News: एलईडी वाले झूले, जरदोजी पोशाक बनीं पसंद

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इंसार बाजार, असंध रोड, गोहाना रोड, मॉडल टाउन समेत शहर की विभिन्न मार्केटों में लड्डू गोपाल के सामान की दुकानें सज गई हैं। लोग यहां जमकर खरीदारी कर रहे हैं। कुछ लोग नए लड्डू गोपाल को घर लाने की तैयारी कर रहे हैं तो कई परिवार अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव को विशेष बनाने के लिए खरीदारी कर रहे हैं। इस बार पारंपरिक सामान के साथ मॉडर्न और ट्रेंडी आइटम भी ग्राहकों को खूब आकर्षित कर रहे हैं।जन्माष्टमी के चलते बाजारों में देर शाम तक लोगों की आवाजाही बनी हुई है। लोग अपने बजट के अनुसार बाल गोपाल के लिए आकर्षक सामान खरीद रहे हैं। मुख्य बाजार के दुकानदार निशांत सोनी ने बताया कि इस बार ग्राहकों में काफी उत्साह है। राजस्थान, दिल्ली और मथुरा से नया कलेक्शन मंगवाया गया है। ग्राहक साधारण सामान के बजाय यूनिक डिजाइन वाली पोशाकों और एलईडी वाले झूलों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं।सेक्टर-11 निवासी सीमा गुप्ता ने बताया कि हर साल जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल के लिए कुछ नया खरीदने का मन रहता है। इस बार बाजार में जरदोजी की सुंदर पोशाकें और एलईडी वाले झूले आए हैं। उन्होंने अपने लड्डू गोपाल के लिए एलईडी वाला झूला खरीदा है।बाजार में ये सामान बने आकर्षण का केंद्र : मल्टीकलर एलईडी और स्टील के झूले: मल्टीकलर एलईडी लाइट से सजे झूले और आकर्षक फिनिशिंग वाले स्टील के झूले इस बार खास पसंद किए जा रहे हैं। जरदोजी और स्टोन वर्क वाली पोशाकें: पारंपरिक पीले और लाल रंग के अलावा पेस्टल ग्रीन, स्काई ब्लू और बेबी पिंक रंग की नेट फैब्रिक, जरदोजी और कोन वर्क वाली पोशाकों की मांग है। आर्टिफिशियल फ्लावर बंगला और मोरपंखी मुकुट: लड्डू गोपाल के लिए फूलों से सजी कुटिया यानी फूल बंगला और बड़े आकार के मोरपंख वाले राजशाही मुकुट खूब पसंद आ रहे हैं।सामानकीमतकॉटन व सिंपल प्रिंटेड पोशाक50 से 150 रुपयेफैंसी स्टोन, नेट व जरदोजी वर्क वाली पोशाक200 से 800 रुपयेलकड़ी व साधारण मेटल के झूले150 से 500 रुपये से अधिकएलईडी, मीनाकारी व ब्रास के झूले600 से 2,500 रुपये से अधिकबांसुरी (मोती व मेटल वर्क)30 से 150 रुपयेमुकुट, कंगन, कुंडल व हार सेट50 से 350 रुपयेबेड, गद्दे व पंखी सेट100 से 400 रुपये