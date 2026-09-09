Panipat News: बिग बॉस 20 के घर में पानीपत की छोरी कनिका मान की धमाकेदार एंट्री, पहले ही दिन दिखी पपेट मास्टर की भूमिका

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पानीपत। औद्योगिक नगरी पानीपत से निकलकर मनोरंजन जगत में अमिट छाप छोड़ने वाली अभिनेत्री कनिका मान ने देश के सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 20 के घर में धमाकेदार एंट्री की है। छह सितंबर को आयोजित ग्रैंड प्रीमियर में शो के होस्ट सलमान खान ने उनका स्वागत किया। कनिका ने शरारत गाने पर अपने डांस से दर्शकों का दिल जीत लिया और शो की पहली आधिकारिक कंटेस्टेंट बनीं। शो में प्रवेश के साथ ही उन्हें पपेट मास्टर की खास भूमिका सौंपी गई है।मंच पर बातचीत के दौरान सलमान खान ने कनिका की तारीफ करते हुए उन्हें हरियाणा की छोरी कहकर दर्शकों से मिलाया। हाल ही में नागिन-7 में इच्छाधारी ड्रैगन (राधिका) का किरदार निभाने वाली कनिका से सलमान ने मजाकिया अंदाज में पूछा कि बिग बॉस के बिना स्क्रिप्ट वाले घर में उनका ड्रैगन मोड कब ऑन होगा। सलमान ने यह भी खुलासा किया कि उनकी मां भी कनिका की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं।पंजाबी म्यूजिक वीडियो से शुरू हुआ था सफरपानीपत में जन्मी और चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से शिक्षित कनिका के लिए अभिनय की राह आसान नहीं थी। शुरुआती पारिवारिक झिझक के बाद उन्होंने 2015 में पंजाबी म्यूजिक वीडियो से कॅरिअर शुरू किया। इसके बाद रॉकी मेंटल और दाना पानी जैसी फिल्मों में काम किया। 2018 में बढ़ो बहू से टीवी में कदम रखा, लेकिन असल पहचान गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के मुख्य किरदार से मिली।कनिका ओटीटी सीरीज रूहानियत और खतरों के खिलाड़ी 12 में भी अपना परचम लहरा चुकी हैं। इंस्टाग्राम पर 73 लाख और फेसबुक पर 25 लाख से अधिक फॉलोअर्स वाली कनिका के लिए बिग बॉस का घर रणनीति और रिश्तों की नई परीक्षा साबित होगा।