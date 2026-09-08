Panipat News: पत्नी को लेने ससुराल गए पति की पिटाई, सिर में ईंट लगने से भाई घायल

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आसिफ ने थाने में शिकायत देकर बताया कि उसका अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है। जिस कारण वह अपने मायके में रह रही हैं। रविवार को उनके पास उनके साढू उमर का फोन आया और उसने बात करने के लिए ससुराल में बुलाया। जब वह वहां पहुंचा तो ओसामा, अहसान, सोनू कलीम और उमर पहले से मौजूद थे। जैसे ही वह बात करने लगा तो आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया।उसने तुरंत ही अपने भाई को इसकी सूचना दी। जिससे उनके भाई अशरफ और बहन भी वहां पहुंच गए। हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया। सिर में ईंट लगने से अशरफ गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उन्हें पीजीआई रोहतक भेज दिया। थाना प्रभारी बंशी लाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।