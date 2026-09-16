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Panipat News: जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ली शपथ

Wed, 16 Sep 2026 02:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:38 AM IST
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Office bearers of the District Bar Association took the oath.
बार एसोसिएशन के प्रधान को सपथ दिलाते वरिष्ठ अ​धिवक्ता देवदत्त शर्मा, साथ में चुनाव अ​धिकारी कर्
माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। जिला बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। मंगलवार को सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। बार एसोसिएशन के प्रधान वीरेंद्र मलिक ने शपथ के बाद अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि वह बिना किसी भेदभाव के पूरी बार को एक साथ लेकर चलेंगे। जूनियर अधिवक्ताओं के लिए चैंबर के लिए भी प्रयास किया जाएगा।
जिला बार एसोसिएशन का चुनाव 11 सितंबर को हुआ था। जिसमें प्रधान पद पर वीरेंद्र मलिक, उप प्रधान महिला के पद पर नीलम कंधोल, उप प्रधान पुरुष पर सुमित आर्य, सचिव के पद पर प्रतीक दुहन, सह सचिव के पद पर अर्पिता और कोषाध्यक्ष के पद पर रमन चैंची ने जीत दर्ज की थी। मंगलवार को नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। नवनिर्वाचित प्रधान वीरेंद्र मलिक को वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त शर्मा ने शपथ दिलाई।
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इसके बाद चुनाव अधिकारी कर्ण सिंह पानू ने उन्हें प्रमाणपत्र सौंपा। वहीं, उप प्रधान महिला नीलम कंधोल को वरिष्ठ महिला पार्षद सुरेंद्र दुहन ने, उप प्रधान पुरुष सुमित आर्य को शेर सिंह खर्ब, सचिव प्रतीक दूहन को अधिवक्ता ओमप्रकाश जागलान ने शपथ दिलाई।
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शपथग्रहण के बाद बार एसोसिएशन के प्रधान वीरेंद्र मलिक ने कहा कि वह सभी के आशीर्वाद से चुनाव जीते हैं। उन्होंने कहा कि वह सभी को एक साथ लेकर चलेंगे और बार को मजबूत किया जाएगा। चैंबर और पार्किंग का मुद्दा अहम है। इसके लिए वह तेजी से प्रयास करेंगे। वहीं उप प्रधान नीलम कंधोल ने कहा कि बार उनका दूसरा परिवार है और वह परिवार की तरह ही सभी का सम्मान करेंगी और सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगी।
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