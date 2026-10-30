Panipat News: महिलाओं में बढ़ा लाइटवेट ज्वेलरी का क्रेज

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वैष्णवी श्याम बाग ज्वेलर्स मॉडल टाउन के संचालक श्यामलाल गर्ग ने बताया कि सोने के दाम बढ़ने के कारण अब ग्राहकों का झुकाव भारी जेवरों की बजाय हल्के वजन के फैशनेबल और ट्रेंडी आभूषणों की और अधिक है। विशेषकर युवा और कामकाजी महिलाएं ऐसे जेवर पसंद कर रही हैं जो वजन में हल्के हों और जिन्हें रोजमर्रा या ऑफिस में आसानी से पहना जा सके।महंगाई के इस दौर में हल्के वजन के नेकलेस, इयररिंग्स और ब्रेसलेट की बिक्री में 30 से 40 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ है। लोग अब पैसे निवेश करने के साथ-साथ पहनने में आरामदायक और हल्के आभूषणों को प्राथमिकता दे रहे हैं। कुल मिलाकर, ऊंचे दामों के बीच पानीपत के सर्राफा बाजार में लाइटवेट ज्वेलरी और नए ट्रेंडी डिजाइनों का दौर पूरी तरह छाया हुआ है, जिससे कारोबार को भी गति मिल रही है। ब्यूरो