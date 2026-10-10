Panipat News: राहगीरों से मोबाइल छीनने वाले गिरोह के चार सदस्य गिरफ्तार

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उन्होंने बताया कि सीआईए-2 टीम को वीरवार शाम गश्त के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि दो संदिग्ध युवक स्कूटी पर सवार होकर सेक्टर 13/17 में हेलीपैड के पास घूम रहे हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों कमल और संजू को पकड़ लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने गत 30 सितंबर को बरसत रोड पर पांचाल अस्पताल के पास एक राहगीर अक्षय निवासी विकास नगर से मोबाइल छीना था। इस संबंध में थाना सेक्टर 13/17 में मामला दर्ज है।20 से अधिक वारदातों का हुआ खुलासापुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने पानीपत और करनाल में मिलकर 20 से अधिक मोबाइल स्नैचिंग व चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। छीने गए ये मोबाइल वे गीता कॉलोनी निवासी संजू और फ्लोरा चौक निवासी यूसुफ को बेचते थे। पुलिस ने दोनों खरीददारों अंकुश और यूसुफ को भी जीटी रोड टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त एक्टिवा और छीने गए मोबाइल बरामद किए जा रहे हैं। पुलिस ने चारों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है। ब्यूरोगिरोह द्वारा किए गए मुख्य खुलासे30 सितंबर : बरसत रोड स्थित पांचाल अस्पताल के पास अक्षय नामक युवक से मोबाइल छीना।-15-20 दिन पहले : देवीलाल पार्क के पास से दो मोबाइल छीना।-20-25 दिन पहले : घरौंडा क्षेत्र से एक मोबाइल छीना।-15-20 दिन पहले : पानीपत रेलवे स्टेशन पर सो रहे व्यक्तियों के पांच मोबाइल फोन चोरी कर लिए।