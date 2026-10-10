Panipat News: अभिग्रह महोत्सव पर दिया नशा मुक्ति का संदेश

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शहरी स्थानीय निकाय, नागरिक उड्डयन एवं राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि अभिग्रह महोत्सव समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने की एक अत्यंत सराहनीय पहल है। उन्होंने भगवान महावीर के अहिंसा, संयम और आत्मानुशासन के सिद्धांतों को आज के दौर में भी मानवता के लिए पूरी तरह प्रासंगिक बताया। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा कि नशा हमारे सामने एक गंभीर चुनौती है और इससे निपटने के लिए प्रत्येक परिवार को जागरूक होना होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का जिक्र करते हुए कहा कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि संकल्प शक्ति व्यक्ति को कठिन लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा देती है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रखकर शिक्षा, खेल और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया।पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि सामाजिक बुराइयों को जड़ से मिटाने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशे को ना और खेलों को हां का मूल मंत्र अपनाएं। उन्होंने संस्था को अगले वित्त वर्ष में 11 लाख रुपये देने की घोषणा भी की। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि जैन संतों का तप, त्याग, संयम और अनुशासित जीवन समाज को सदैव सही मार्ग दिखाता रहा है। जैन समाज धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों के साथ मानव सेवा के कार्यों में भी अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। इस मौके पर पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज, भारत विकास परिषद से जुड़े वरिष्ठ नेता सुरेश जैन, मेयर कोमल सैनी, राजेश गोयल, भाजपा जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट, जगदीश जैन, विजय जैन, महाबीर प्रसाद जैन, राजपाल जैन, डॉ. ईश्वर जैन, वीरेंद्र जैन, भावना जैन, राज्यसभा सदस्य संजय भाटिया के पुत्र चांद भाटिया और पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य के पुत्र अशोक आर्य मौजूद रहे। संवादएक दिन में 20,870 संकल्प पत्र भरकर बनाया गया विश्व रिकॉर्डइस नशा मुक्ति अभियान के तहत चार अक्तूबर को एक ही दिन में 20,870 संकल्प पत्र भरवाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया। यह उपलब्धि समाज में नशे के दुष्परिणामों के प्रति बढ़ती जागरूकता और जनसहभागिता की एक मिसाल है, जिससे एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज के निर्माण का संकल्प मजबूत हुआ है।