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पानीपत। देवी मंदिर रोड पर देसराज कॉलोनी स्थित बंद पड़ी फैक्टरी में जमे कबाड़ में दोपहर करीब 12:30 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरी तरह फैल गई। सूचना पर लाल बत्ती चौक स्थित दमकल केंद्र से दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, शाम करीब 4 बजे कबाड़ में दबी चिंगारी से आग एक बार फिर धधक उठी।आग की तपिश इतनी अधिक थी कि फैक्टरी से सटे स्थानीय निवासी अनिल के मकान की दीवारों में दरारें आ गईं। खतरे को भांपते हुए परिजन समय रहते घर से बाहर निकल आए। इससे बड़ा हादसा बच गया। कॉलोनी की गलियां बेहद तंग होने के कारण दमकल की बड़ी गाड़ियां घटनास्थल तक नहीं पहुंच सकीं। ऐसे में पहले राउंड में छोटी गाड़ियों को भेजा गया और मुख्य गली से लंबे पाइप जोड़कर आग बुझाने का अभियान चलाया गया।मालिकों के देरी से पहुंचने पर भड़के लोगस्थानीय लोगों ने बताया कि यह बंद पड़ी फैक्टरी एक कबाड़ी ने किराये पर ले रखी थी। इसमें भारी मात्रा में कबाड़ भरा हुआ था। आग लगने के बाद उन्होंने फैक्टरी मालिकों को फोन किया, लेकिन कोई भी समय पर नहीं पहुंचा। कई घंटे बाद जब वे पहुंचे, तो कॉलोनीवासियों ने गुस्सा जताते हुए तुरंत कबाड़ खाली कराने की मांग की। इसके बाद कबाड़ बाहर निकलवाया गया।फैक्टरी में रखे कबाड़ में आग लगने की सूचना पर गाड़ियां भेजकर पहले दौर में आग बुझा दी गई थी। शाम को कबाड़ के नीचे दबी आग दोबारा धधक उठी थी, जिस पर दमकल कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए पूरी तरह काबू पा लिया है।- गुरमेल सिंह, जिला दमकल अधिकारी।