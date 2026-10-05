Panipat News: जमीन विवाद में प्लॉट में घुसकर परिवार पर हमला, दंपति, बेटा और दो बहू घायल

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सनौली। छाजपुर गांव में प्लॉट के 15 साल पुराने विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत से पहले ही एक पक्ष ने दूसरे पर हमला बोल दिया। कुछ ही देर में खूनी संघर्ष में बदल गया। हमले में कर्ण सिंह, उनकी पत्नी मुकेश, बेटे सन्नी और बहुओं माफी व रूबी को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को तुरंत उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल में दाखिल कराया है।कर्ण सिंह ने बताया कि उनका गांव के ही दूसरे पक्ष के साथ लाल डोरा स्थित एक प्लॉट पर कब्जे को लेकर 2011 से विवाद चल रहा है। इसी मसले को सुलझाने के लिए रविवार को गांव में पंचायत बुलाई गई थी। आरोप है कि पंचायत शुरू होने से पहले ही वह दोपहर करीब एक अपने परिवार के साथ प्लॉट की तरफ जा रहे थे।उन्होंने आरोप लगाया कि रवींद्र, मोहित, राजेश, सोनू और कृष्ण समेत अन्य लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। कर्ण सिंह ने आरोप लगाया कि प्लॉट में घुसकर हमला कर दिया। हमलावरों ने उसके पेट व पीठ पर चाकू से वार किए। बेटे सन्नी के सिर पर डंडे मार दिया। उनकी पत्नी और दोनों बहुओं के साथ मारपीट की और कपड़े भी फाड़ दिए।ग्रामीणों को आते देख हमलावर धमकी देकर भाग गए। सनौली थाना प्रभारी विनोद ने बताया कि छाजपुर गांव में झगड़े और मारपीट की सूचना मिली है। शिकायत पर मामले की जांच की जा रही है।तीन भाइयों पर हमले के मामले में दो और काबूपानीपत। चांदनी बाग थाना पुलिस ने कृष्णा गार्डन कॉलोनी में तीन सगे भाइयों पर जानलेवा हमला करने के मामले में शनिवार को दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें नोहरा निवासी शुभम और सहारनपुर निवासी तसलीम उर्फ मुन्ना शामिल हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल लोहे का पाइप और डंडे से जुड़ी दो चकरियां बरामद की हैं। थाना प्रभारी किरण ने बताया कि आरोपियों ने प्रद्युमन, पवन और फरार दिनेश के साथ मिलकर हमला करने की बात कबूली। 10 सितंबर को पड़ोसी दिनेश से विवाद के बाद 8-10 लोगों ने कुंदन, सत्यम और रवि पर लाठी-डंडों से हमला किया था। ब्यूरोताला तोड़कर 1.60 लाख रुपये और जेवर ले जाने का आरोपपानीपत। सिवाह गांव में मकान पर हक को लेकर विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पर घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और चोरी करने का आरोप लगाया है। कृष्ण की शिकायत पर सेक्टर-29 थाना पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कृष्ण के अनुसार, तीन सितंबर को अंकुश, अंकित, सुमन, दलबीर समेत 10-12 लोग घर में घुस आए और ताला तोड़ दिया। आरोपी 1.60 लाख रुपये, डेढ़ तोले की सोने की गुलसरी, 250 ग्राम चांदी की पाजेब समेत अन्य सामान ले गए। कांसे-पीतल के बर्तन, गैस चूल्हा और घर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी उखाड़कर ले जाने का आरोप है। कृष्ण ने बताया कि मकान का मामला अदालत में विचाराधीन है और उनके पक्ष में स्टे ऑर्डर है। 19 अगस्त को भी कब्जे की नीयत से हमला कर बेटी से मारपीट की गई थी। इस संबंध में थाना प्रभारी रोबिन ने बताया कि घटना की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो