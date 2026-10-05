Panipat News: जैन मुनियों ने दिया अपरिग्रह, क्षमा का संदेश

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एसएस जैन सभा राजाखेड़ी में रमण गुरुनी महाराज ने क्षमा और प्रेम का संदेश देते हुए कहा कि अहंकार, नफरत और क्लेश को छोड़कर क्षमा भाव व भाईचारे के साथ जीवन जीना चाहिए। अहंकार और नफरत व्यक्ति की सोचने-समझने की क्षमता को प्रभावित करते हैं और अहंकार विनाश का कारण बनता है। इसलिए अहंकार का त्याग कर विनम्रता के साथ जीवन जीना चाहिए।एसएम जैन सभा अग्रवाल मंडी में मनोज मुनि महाराज ने अपरिग्रह पर प्रवचन दिए। उन्होंने कहा कि मोह-माया और भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक लगाव या उनका अनावश्यक संग्रह नहीं करना चाहिए। मोह-माया का त्याग कर प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए।जैन स्थानक गांधी मंडी में डॉ. राजेश मुनि महाराज ने कहा कि समाज को पाखंड, अंधविश्वास और अनावश्यक कर्मकांडों से दूर रहना चाहिए।20,870 लोगों ने नशामुक्ति का संकल्प लेकर बनाया रिकॉर्डपानीपत। गांधी मंडी में आयोजित समारोह में नशामुक्ति अभियान के तहत 20,870 लोगों ने संकल्प-पत्र भरकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का दावा किया। अमेरिका की गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के इंडिया हेड आलोक कुमार की टीम ने उपलब्धि का प्रमाणपत्र गांधी मंडी जैन समाज को सौंपा। अभियान में योगदान देने वाले डॉ. एपी जैन, जगदीश जैन, डॉ. ईश्वर जैन, विजय जैन, अशोक आर्य और रिद्धि जैन समेत सहयोगियों को सम्मानित किया गया। संवाद