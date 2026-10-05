फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Jain monks delivered the message of non-possessiveness and forgiveness.

Panipat News: जैन मुनियों ने दिया अपरिग्रह, क्षमा का संदेश

Mon, 05 Oct 2026 02:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:49 AM IST
विज्ञापन
Jain monks delivered the message of non-possessiveness and forgiveness.
संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। चातुर्मास के दौरान रविवार को जिले में पांच स्थानों पर जैन मुनियों के प्रवचन हुए। शहर समेत विभिन्न स्थानों पर जैन मुनियों ने साधकों को अपरिग्रह, क्षमा और प्रेम के साथ जीवन जीने तथा कुरीतियों से दूर रहने का संदेश दिया। राजाखेड़ी गांव में रमण गुरुनी महाराज, अग्रवाल मंडी में मनोज मुनि महाराज और गांधी मंडी में डॉ. राजेश मुनि व राजेंद्र मुनि महाराज ने प्रवचन किए।
विज्ञापन

एसएस जैन सभा राजाखेड़ी में रमण गुरुनी महाराज ने क्षमा और प्रेम का संदेश देते हुए कहा कि अहंकार, नफरत और क्लेश को छोड़कर क्षमा भाव व भाईचारे के साथ जीवन जीना चाहिए। अहंकार और नफरत व्यक्ति की सोचने-समझने की क्षमता को प्रभावित करते हैं और अहंकार विनाश का कारण बनता है। इसलिए अहंकार का त्याग कर विनम्रता के साथ जीवन जीना चाहिए।
विज्ञापन

एसएम जैन सभा अग्रवाल मंडी में मनोज मुनि महाराज ने अपरिग्रह पर प्रवचन दिए। उन्होंने कहा कि मोह-माया और भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक लगाव या उनका अनावश्यक संग्रह नहीं करना चाहिए। मोह-माया का त्याग कर प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

जैन स्थानक गांधी मंडी में डॉ. राजेश मुनि महाराज ने कहा कि समाज को पाखंड, अंधविश्वास और अनावश्यक कर्मकांडों से दूर रहना चाहिए।


20,870 लोगों ने नशामुक्ति का संकल्प लेकर बनाया रिकॉर्ड
पानीपत। गांधी मंडी में आयोजित समारोह में नशामुक्ति अभियान के तहत 20,870 लोगों ने संकल्प-पत्र भरकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का दावा किया। अमेरिका की गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के इंडिया हेड आलोक कुमार की टीम ने उपलब्धि का प्रमाणपत्र गांधी मंडी जैन समाज को सौंपा। अभियान में योगदान देने वाले डॉ. एपी जैन, जगदीश जैन, डॉ. ईश्वर जैन, विजय जैन, अशोक आर्य और रिद्धि जैन समेत सहयोगियों को सम्मानित किया गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed