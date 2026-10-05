Panipat News: एक से डेढ़ करोड़ खर्च करने के बाद भी शहर में नहीं भरे गड्ढे

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पानीपत। नगर निगम हर साल शहर की सड़कों के पैचवर्क और गड्ढे भरने के नाम पर एक से डेढ़ करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। बावजूद इसके प्रमुख सड़कों और गलियों में गड्ढे खत्म नहीं हो रहे हैं। दशहरा पर्व नजदीक है और शहर में हनुमान स्वरूप व श्रीराम यात्राओं की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन मुख्य आयोजन स्थलों को जोड़ने वाले रास्ते ही बदहाल हैं। इससे हनुमान स्वरूपों, श्रद्धालुओं और राहगीरों के सामने हादसे का खतरा बना हुआ है।शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली ड्रेन नंबर-1 से जुड़े कई रास्ते भी जगह-जगह टूटे पड़े हैं। दशहरा 20 अक्तूबर को है। शहर में पांच जगह बड़े स्तर पर आयोजन होंगे। इस दिन हनुमान स्वरूप और श्रीराम यात्रा निकालने की परंपरा है। हनुमान स्वरूप और श्रद्धालु नंगे पांव शहर का भ्रमण करते हैं। अमर उजाला टीम ने रविवार को मुख्य आयोजन स्थलों के आसपास सड़कों की हालत देखी तो कई जगह हालात खराब मिले।केस-1 : मॉडल टाउन मुख्य मार्गशहर के पॉश इलाके मॉडल टाउन में दशहरा शिवाजी स्टेडियम में मनाया जाता है। यहां मॉडल टाउन के अलावा आसपास की कॉलोनियों से भी लोग पहुंचते हैं। शोभायात्रा के रूट पर कई जगह सड़क उखड़ी हुई है। मॉडल टाउन के रिंग रोड पर जगह-जगह गड्ढे हैं। असंध रोड नहर नाके के पास और आगे ज्योति कॉलोनी की ओर सड़क खस्ताहाल है। कई जगह सड़क पर बजरी बिखरी पड़ी है।केस-2 : ऐतिहासिक देवी मंदिर क्षेत्रप्राचीन श्री देवी मंदिर में दशहरा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। नवरात्र से दशहरा तक रोजाना हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर रोड और तहसील कैंप की तरफ जाने वाले रास्ते पर गिट्टियां बिखरी पड़ी हैं। देवी मंदिर के मुख्य गेट के बाहर ही सड़क में गड्ढे हैं। ऐसे में पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं और नंगे पांव चलने वाले हनुमान स्वरूपों को परेशानी हो सकती है।केस-3 : सेक्टर-25 दशहरा ग्राउंड रोडसेक्टर-25 स्थित दशहरा ग्राउंड में रावण दहन देखने के लिए हजारों शहरवासी पहुंचते हैं। जीटी रोड से मित्तल मेगा मॉल की ओर जाने वाली सड़क कई जगह टूटी हुई है। अग्रसेन चौक के पास सड़क की बजरी उखड़ी हुई है। सेक्टर-25 की तरफ बाईपास रोड की हालत भी खराब है।लोगों ने कहा- त्योहार से पहले दुरुस्त हों मुख्य रास्तेमॉडल टाउन निवासी राजेश कुमार ने बताया कि निगम हर साल पैचवर्क पर बड़ी रकम खर्च करता है, लेकिन बारिश के बाद सड़क की बजरी बाहर आ गई है। हनुमान स्वरूपों को नंगे पांव उखड़ी सड़क पर चलने में परेशानी होगी।स्थानीय व्यापारी अमित गुप्ता ने बताया कि देवी मंदिर रोड पर गड्ढों के कारण लोगों को परेशानी होती है। त्योहारों के मौसम में निगम को मुख्य रास्तों की मरम्मत प्राथमिकता से करवानी चाहिए।राहगीर सुनील मलिक ने बताया कि सेक्टर-25 ग्राउंड के पास की सड़क महीनों से खराब है। गड्ढों के कारण दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी होती है। अधिकारियों को कार्यालय से निकलकर धरातल पर काम करना चाहिए।वर्जनशहर में सड़कों पर पैचवर्क लगाने का काम किया जा रहा है। दशहरा आयोजन स्थलों के आसपास की सड़कों का भी निरीक्षण कराया जाएगा। निगम जल्द ही गड्ढों को भर देगा।डॉ. पंकज, आयुक्त, नगर निगम