छठ महापर्व: व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ्य

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शाम ढलते ही जब व्रतियों ने पानी के बीच खड़े होकर अस्ताचलगामी (डूबते) सूर्य को अर्घ्य दिया, तो पूरा वातावरण जय छठी मइया के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान घाटों पर मेले जैसा माहौल रहा, जहां महिलाओं और बच्चों ने जमकर खरीदारी की और रात को सूर्य देव के दर्शन के साथ ही आसमान आतिशबाजी व पटाखों की गड़गड़ाहट से जगमगा उठा।बाॅक्सफोटो 34एसपी ने की पूजा, ड्रेन और रजवाहों पर रहे विशेष प्रबंधमहापर्व के दौरान सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की कमान खुद पुलिस अधीक्षक ने संभाली। पुलिस अधीक्षक मेधा भूषण ने एनएफएल नाके पर पहुंचकर विधि-विधान के साथ छठ पूजा की। वह अपनी मां मंजू, पति मयंक और बेटे वेदांत के साथ इस पावन अनुष्ठान में शामिल हुईं। समस्त पूर्वांचल समाज के प्रधान उमा शंकर ने उनका स्वागत किया। पूर्वांचल समन्वय परिवार के प्रमुख उमा शंकर ने बताया कि इस बार जिले में नौ स्थानों पर श्रद्धापूर्वक छठ महापर्व मनाया गया। एनएफएल क्षेत्र में पूर्वांचल समन्वय परिवार के पीएम सिंह और अवधेश यादव ने बताया कि यहां सबसे बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटे। इसके अलावा ड्रेन नंबर-दो बाबरपुर में चंदन मिश्रा और गणेश चौधरी, सेक्टर-18 देशबंधु गुप्ता राजकीय कॉलेज के पास सुनील झा और आनंद झा, कुटानी रोड पर रामबाला कुशवाह और संतोष राऊत, असंध रोड थर्मल रजवाहे पर राजेंद्र यादव और हरिशंकर गुप्ता, सैनी कॉलोनी मनोहर पार्क में मुकेश झा और सीताराम झा, रिफाइनरी ददलाना नहर पर अरविंद कुशवाह और बीके दुबे तथा समालखा की ऑफिसर कॉलोनी और यमुना के सनौली घाट पर भव्य आयोजन संपन्न हुए।बाॅक्सछठ व्रतियों की जुबानी: अटूट आस्था और निष्ठा के संस्मरणगीता देवी ने बताया कि छठ का व्रत रखना मेरे लिए किसी कठिन तपस्या से कम नहीं है, लेकिन छठी मइया की कृपा से सारी थकान दूर हो जाती है। परिवार की सुख-समृद्धि के लिए यह व्रत सबसे बड़ा वरदान है। सुनीता सिंह ने बताया कि हम पिछले कई सालों से यह व्रत कर रहे हैं। इस बार पानीपत में प्रशासन और समितियों द्वारा घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था अच्छी की गई थी। रेखा झा ने बताया कि आज जब दोपहर से ही दंडवत देते हुए घाट तक पहुंचे और छठी मइया के गीत गूंज रहे थे, तो ऐसा लगा मानो हम अपनी मूल संस्कृति और माटी से पूरी तरह जुड़ गए हैं। पूजा चौरसिया ने बताया कि व्रत के दौरान 36 घंटे का निर्जला उपवास होता है, लेकिन सूर्यदेव और छठी मइया की शक्ति से इतनी ऊर्जा मिलती है कि कोई कष्ट महसूस नहीं होता।बाॅक्सछठ पूजा के दौरान गूंजने वाले पारंपरिक प्रसिद्ध गीतों की रही गूंजछठ महापर्व के दौरान पूर्वांचल की लोक संस्कृति और पारंपरिक धुनों से घाट गूंज उठते हैं। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय..., मारब सेहुकवा रे सुगा ननुवाद से, सुगा सुगी रोए रे करुण पुकार..., उगी हे सुरुज देव भइले अरघिया के बेर..., केकरा धन खेतवा केकरा धन खलिहान, तोहें सुगम सेवक धीर... और पहिले पहिल हम कईनी छठी मैया व्रत तोहार...गीता गाए।बाॅक्स 28घाटों के नजदीक जाम की समस्या रहीभारी भीड़ के चलते प्रशासन ने भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित की थी, बावजूद इसके मुख्य मार्गों और घाटों के आसपास दोपहिया वाहन चालकों को भयंकर जाम का सामना करना पड़ा। शाम को चार से रात छह बजे तक गोहाना रोड और असंध रोड पर परेशानी का सामना करना पड़ा।बाॅक्सआज उदयगामी सूर्य को अर्घ्यसोमवार को उदयगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ घाटों पर तड़के करीब चार बजे ही व्रती पहुंच जाएंगी। वे यहां विधि विधान से पूजा अर्चना कर उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी। इसके लिए तड़के ही पुलिस यातायात व्यवस्था को संभाल लेगी। शहर के कई स्कूलों ने सुबह एक घंटे देरी से स्कूल लगाने का फैसला लिया है। इसके लिए अभिभावकों को मैसेज भी किए गए हैं।