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Panipat News: सेक्टर-18, असंध रोड और एनएफएल घाटों पर पहुंचे शिक्षा मंत्री

Mon, 16 Nov 2026 03:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 03:07 AM IST
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Education Minister arrives at Sector-18, Asandh Road, and NFL ghats
पानीपत। शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने रविवार को सेक्टर-18 ड्रेन नंबर-2, असंध रोड और एनएफएल नहर के पास आयोजित छठ पूजा कार्यक्रमों में विशेष रूप से शिरकत की और छठी मइया व सूर्यदेव की आराधना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की।
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उन्होंने कहा कि छठ महापर्व हमारी समृद्ध संस्कृति, आस्था और सामाजिक एकता का एक अनूठा प्रतीक है। यह पर्व जाति और वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठकर लोगों को जोड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता और लोक परंपराओं को पूरी गरिमा के साथ आगे बढ़ा रही है। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का काम करते हैं।--------
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जिला परिषद सीईओ ने पूजा अर्चना की
जिला परिषद की सीईओ डॉ. किरण सिंह ने भी पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच छठी मइया की पूजा-अर्चना की। उन्होंने व्रत रखने वाली महिलाओं और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और अनुशासन का संदेश देने वाला यह महापर्व समाज में आपसी प्रेम और सद्भाव को मजबूत करता है।
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