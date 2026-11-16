Panipat News: सेक्टर-18, असंध रोड और एनएफएल घाटों पर पहुंचे शिक्षा मंत्री

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उन्होंने कहा कि छठ महापर्व हमारी समृद्ध संस्कृति, आस्था और सामाजिक एकता का एक अनूठा प्रतीक है। यह पर्व जाति और वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठकर लोगों को जोड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता और लोक परंपराओं को पूरी गरिमा के साथ आगे बढ़ा रही है। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का काम करते हैं।जिला परिषद सीईओ ने पूजा अर्चना कीजिला परिषद की सीईओ डॉ. किरण सिंह ने भी पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच छठी मइया की पूजा-अर्चना की। उन्होंने व्रत रखने वाली महिलाओं और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और अनुशासन का संदेश देने वाला यह महापर्व समाज में आपसी प्रेम और सद्भाव को मजबूत करता है।