फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Employees at Panipat Refinery staged a protest demanding a bonus.

Panipat News: पानीपत रिफाइनरी में बोनस की मांग को लेकर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

Sun, 01 Nov 2026 02:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:43 AM IST
विज्ञापन
Employees at Panipat Refinery staged a protest demanding a bonus.
रिफाइनरी में गेट पर धरने पर बैठे श्रमिक। स्रोत :सोशल मीडिया - फोटो : doda news
-पुलिस व सीआईएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में शांतिपूर्ण वार्ता हुई
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी में बोनस की मांग को लेकर शनिवार सुबह ठेका कर्मचारियों और मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने रिफाइनरी के गेट नंबर-1 के पास बने पार्क में दो घंटे तक शांतिपूर्ण धरना देकर रिफाइनरी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान रिफाइनरी प्रबंधन, सीआईएसएफ अधिकारी और उप पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर तैनात रहा।
श्रमिक जयराम, अजमेर और घनश्याम ने कहा कि वे लंबे समय से बोनस और अन्य जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन रिफाइनरी प्रबंधन और संबंधित ठेकेदार कंपनियां केवल आश्वासन देकर टालमटोल कर रही हैं। स्थिति को संभालते हुए रिफाइनरी अधिकारियों और डीएसपी मुकेश कुमार ने प्रदर्शनकारी मजदूरों से वार्ता की। अधिकारियों द्वारा समय पर बोनस दिलाने का भरोसा देने और ज्ञापन लेने के बाद दोपहर में सभी मजदूर अपना धरना समाप्त कर काम पर वापस लौट गए।
विज्ञापन

पानीपत रिफाइनरी परिसर में बोनस, सुरक्षा मानकों और वेतन वृद्धि को लेकर पिछले दिनों भी मजदूरों ने उग्र प्रदर्शन किया था। उस दौरान भी पुलिस और दमकल की गाड़ियों को तैनात करना पड़ा था। शनिवार को अधिकारियों और पुलिस की तत्परता के चलते परिसर में पूरी तरह शांति बनी रही और निगरानी बढ़ा दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed