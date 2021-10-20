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जानकारी के अनुसार, जसवंती देवी अनाज मंडी में धान समेट रही थीं। इसी दौरान वह एक ट्रक की चपेट में आ गईं। ट्रक का पहिया ऊपर से गुजरने के कारण उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद मंडी में लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों को इकट्ठा होते देख चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया।जांच अधिकारी शमशेर सिंह और थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि मृतका के बेटे राजेश कुमार की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद ट्रक को कब्जे में ले लिया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके से भागे ट्रक चालक की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।