Panipat News: आईबीएल पब्लिक स्कूल में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए

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पानीपत। आईबीएल पब्लिक स्कूल में सोमवार को दशहरा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत और राम स्तुति से हुई। विद्यार्थियों ने भाषण, कविता, समूहगान, एकल नृत्य और चौपाई गायन की प्रस्तुतियां दीं। कक्षा 11वीं की छात्रा निकुंज ने दशहरा के महत्व पर प्रकाश डाला। समारोह में भगवान श्रीराम और लक्ष्मण की वेशभूषा में सजे विद्यार्थियों ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन कर सत्य की विजय का संदेश दिया। प्रधानाचार्या अमिता चोपड़ा ने विद्यार्थियों को दशहरा के नैतिक महत्व की जानकारी दी।