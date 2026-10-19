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Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Effigies of Ravana, Kumbhakarna, and Meghnada were burnt at IBL Public School.

Panipat News: आईबीएल पब्लिक स्कूल में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए

Mon, 19 Oct 2026 05:19 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Mon, 19 Oct 2026 05:19 PM IST
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Effigies of Ravana, Kumbhakarna, and Meghnada were burnt at IBL Public School.
आईबी एल प​ब्लिक स्कूल में दशहरा मनाते बच्चे और साथ खड़े ​शिक्षक व प्रबंधन के सदस्य। स्रोत : स्क
पानीपत। आईबीएल पब्लिक स्कूल में सोमवार को दशहरा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत और राम स्तुति से हुई। विद्यार्थियों ने भाषण, कविता, समूहगान, एकल नृत्य और चौपाई गायन की प्रस्तुतियां दीं। कक्षा 11वीं की छात्रा निकुंज ने दशहरा के महत्व पर प्रकाश डाला। समारोह में भगवान श्रीराम और लक्ष्मण की वेशभूषा में सजे विद्यार्थियों ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन कर सत्य की विजय का संदेश दिया। प्रधानाचार्या अमिता चोपड़ा ने विद्यार्थियों को दशहरा के नैतिक महत्व की जानकारी दी।
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