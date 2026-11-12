Panipat News: सीपीसीबी की कार्रवाई के विरोध में उतरे डाइंग उद्यमी

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पानीपत। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा प्रदूषण रोकने के नाम पर उद्योग बंद करने और भारी जुर्माना लगाने की लगातार हो रही सख्त कार्रवाई के विरोध में पानीपत के डाइंग उद्यमी आर-पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं।सीपीसीबी की इस कार्यप्रणाली के खिलाफ पानीपत समेत दिल्ली-एनसीआर के डाइंग उद्यमियों ने सांकेतिक हड़ताल पर जाने का बड़ा फैसला लिया है। पानीपत शहर और जिले के सभी उद्योग 13 नवंबर को सांकेतिक रूप से पूरी तरह बंद रखे जाएंगे।विरोध की रणनीति तय करने के लिए बुधवार को जिमखाना क्लब में पानीपत डाइंग एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहर व जिले की 20 प्रमुख एसोसिएशन और यूनियनों ने उद्यमियों की मांगों का पुरजोर समर्थन किया।समर्थन देने वाली प्रमुख संस्थाओं में चैंबर ऑफ कॉमर्स, पानीपत एक्सपोर्ट एसोसिएशन, हैंडलूम मार्केट और पानीपत ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सहित कई व्यापारिक संगठन शामिल हैं।बैठक में पानीपत ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जिला प्रधान धर्मबीर मलिक, एक्सपोर्ट एसोसिएशन के जिला प्रधान ललित गोयल, समस्त पूर्वांचल समाज के जिला प्रधान एवं उद्यमी उमा शंकर, संजीव गर्ग, सेक्टर-29 पार्ट-2 के प्रधान श्रीभगवान अग्रवाल, अशोक बठला, रिसालू रोड एसोसिएशन मोहनलाल गर्ग और रामप्रताप गर्ग उपस्थित रहे।