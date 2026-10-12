फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Devotees thronged the Devi temple to seek the blessings of the Goddess.

Panipat News: देवी मंदिर में माता के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु

Mon, 12 Oct 2026 03:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Mon, 12 Oct 2026 03:47 AM IST
विज्ञापन
Devotees thronged the Devi temple to seek the blessings of the Goddess.
लाईटों से सजाया प्राचीन देवी मंदिर। संवाद
पानीपत। शारदीय नवरात्र रविवार से शुरू हो गए। मंदिरों के साथ घरों में शुभ मुहूर्त में घटस्थापना की गई। प्राचीन देवी मंदिर में तड़के पांच बजे से माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचने लगे और देर रात तक श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। एक दिन में करीब 20 हजार श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। पूरा दिन मंदिर माता के जयकारों से गूंजता रहा। शाम को माता की आरती की गई और मंदिर में रामलीला का शुभारंभ हुआ। मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस प्रशासन के साथ मंदिर समिति के सुरक्षाकर्मी भी तैनात रहे।
विज्ञापन

मंदिर के प्रधान काकू बंसल ने बताया कि मंदिर को दिल्ली के ताजा फूलों से सजाया गया। सुबह पांच बजे माता का ताजा फूलों से शृंगार किया गया और श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोले गए। सुबह पांच से दोपहर 12 बजे तक और शाम को चार से रात 10 बजे तक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंचे। साल-दर-साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है इसलिए मंदिर समिति द्वारा पहले ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। मंदिर में 22 सदस्य समिति के और पुलिस प्रशासन से दस कर्मी सुरक्षा के लिए पूरा दिन मंदिर में तैनात रहे। मंदिर के पुजारी आचार्य लालमणि पांडेय ने बताया कि माता का हर रोज ताजा फूलों से शृंगार किया जाएगा। मंदिर में अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा भीड़ रही। नवरात्र के पहले दिन मंदिर में 300 अखंड ज्योत प्रज्ज्वलित की गई। श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर माता के दर्शन किए और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए दीप जलाकर प्रार्थना की। शाम पांच बजे शयन आरती की गई उसके बाद महिलाओं ने माता के भजनों का गुणगान किया। संवाद

लाईटों से सजाया प्राचीन देवी मंदिर। संवाद

लाईटों से सजाया प्राचीन देवी मंदिर। संवाद

लाईटों से सजाया प्राचीन देवी मंदिर। संवाद

लाईटों से सजाया प्राचीन देवी मंदिर। संवाद

लाईटों से सजाया प्राचीन देवी मंदिर। संवाद

लाईटों से सजाया प्राचीन देवी मंदिर। संवाद

लाईटों से सजाया प्राचीन देवी मंदिर। संवाद

लाईटों से सजाया प्राचीन देवी मंदिर। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed