Panipat News: भगवान गणेश को दिया राम विजय रथ शोभायात्रा का निमंत्रण पत्र

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उन्होंने बताया कि भगवान राम का जीवन हमें सत्य, मर्यादा, त्याग, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। राम विजय रथ शोभायात्रा सनातन संस्कृति, धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता का प्रतीक है। रविवार को पूजा के बाद भगवान गणेश को पहला और फिर हनुमान को निमंत्रण पत्र दिया गया। हरीश बंसल और सुमित ठुकराल ने कहा कि किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ भगवान गणेश की पूजा-अर्चना से करना सनातन परंपरा का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के आदर्श आज भी समाज को एकता, प्रेम, मर्यादा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे आयोजनों से युवा पीढ़ी को अपनी धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर मिलता है। इस मौके पर दीपक इस्पुनानी, लवली गुंबर, राजेश गर्ग, गुलशन धमीजा, नरेश डावर, सारांश कनिष्क, केशव व हार्दिक उपस्थित रहे। संवाद

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पानीपत। असंध रोड भाटिया कॉलोनी स्थित श्री हनुमान सभा और श्री गणेश मंदिर सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में दशहरे पर पहली बार राम विजय रथ शोभायात्रा निकाली जाएगी। इस संबंध में रविवार को सभा ने सबसे पहले मंदिर में भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की और उनके चरणों में शोभायात्रा का निमंत्रण कार्ड अर्पित कर कार्यक्रम के निर्विघ्न होने की प्रार्थना की। ये जानकारी हनुमान सभा के मुख्य सेवादार हेमंत शर्मा ने दी।