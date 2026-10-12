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Panipat News: सड़क हादसे में दिल्ली पुलिस के एसआई की गई जान

Mon, 12 Oct 2026 03:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Mon, 12 Oct 2026 03:12 AM IST
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Delhi Police Sub-Inspector loses life in road accident.
हलदाना पुलिस चौकी में खड़ी बुलेट। संवाद - फोटो : samvad
समालखा-पानीपत। जीटी रोड पर इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के पास शनिवार देर रात करीब साढ़े आठ दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर (पीएसआई) सत्यजीत यादव की मौत हो गई। वे सरकारी काम से समालखा आए थे और अपनी बुलेट बाइक पर दिल्ली जा रहे थे। पुलिस ने एसआई के भाई की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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दिल्ली के तिमारपुर निवासी पंकज यादव ने पुलिस को शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि वह मूल रूप से रेवाड़ी जिले के गांव बोहतवास भोंदू के रहने वाले हैं। वह रक्षा मंत्रालय के अधीन डीआरडीओ में कार्यरत हैं। उनके छोटे भाई सत्यजीत यादव (34) करीब दो साल से दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट स्थित कोतवाली थाने में पीएसआई के पद पर कार्यरत थे। वे अविवाहित थे। सत्यजीत थाने के किसी सरकारी कार्य से 10 अक्टूबर को हरियाणा आए हुए थे।
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उनको रात करीब साढ़े बजे फोन पर सूचना मिली कि समालखा में जीटी रोड पर उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। थाना समालखा के प्रभारी महिपाल ने बताया कि युवक के भाई के बयान पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कर ली है। ब्यूरो
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