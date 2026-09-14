Panipat News: सीपीएलओ एसोसिएशन ने पंचायत मंत्री को सौंपा खून से लिखा ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Mon, 14 Sep 2026 02:51 AM IST
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मतलौडा। ऑल पंचायत सीपीएलओ(क्रिड पंचायत लोकल ऑप्रेटर) एसोसिएशन ने रविवार को पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार को खून से लिखा ज्ञापन सौंपकर अपना मानदेय बढ़ाने की मांग की। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया, तो 25 से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विजय चौहान ने बताया कि प्रदेश में 13 मार्च 2024 से सीपीएलओ कर्मचारी विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों से एक हजार रुपये फीस लेकर दो-दो लिखित परीक्षाएं कराई गईं। इसके बाद जब ऑफर लेटर जारी किया गया, तो मानदेय मात्र छह हजार रुपये मासिक तय किया गया। इस बढ़ती महंगाई के दौर में छह हजार रुपये बहुत ही कम राशि है, जिससे परिवार का गुजर-बसर करना बेहद कठिन हो गया है। कर्मचारियों की मांग है कि सीपीएलओ का मानदेय डाटा एंट्री ऑपरेटर के समान किया जाए और उन्हें अन्य सभी भत्ते भी प्रदान किए जाएं। पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की बातें सुनकर उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों के संबंध में सरकार की ओर से उचित कदम उठाए जाएंगे। इस अवसर पर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री संजीत, देवी दयाल चौहान, सोनू फरीदाबाद, देवेंद्र सिंह, राहुल, दिनेश और घनश्याम मौजूद रहे। संवाद
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एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विजय चौहान ने बताया कि प्रदेश में 13 मार्च 2024 से सीपीएलओ कर्मचारी विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों से एक हजार रुपये फीस लेकर दो-दो लिखित परीक्षाएं कराई गईं। इसके बाद जब ऑफर लेटर जारी किया गया, तो मानदेय मात्र छह हजार रुपये मासिक तय किया गया। इस बढ़ती महंगाई के दौर में छह हजार रुपये बहुत ही कम राशि है, जिससे परिवार का गुजर-बसर करना बेहद कठिन हो गया है। कर्मचारियों की मांग है कि सीपीएलओ का मानदेय डाटा एंट्री ऑपरेटर के समान किया जाए और उन्हें अन्य सभी भत्ते भी प्रदान किए जाएं। पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की बातें सुनकर उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों के संबंध में सरकार की ओर से उचित कदम उठाए जाएंगे। इस अवसर पर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री संजीत, देवी दयाल चौहान, सोनू फरीदाबाद, देवेंद्र सिंह, राहुल, दिनेश और घनश्याम मौजूद रहे। संवाद
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