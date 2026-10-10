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पानीपत: कांग्रेस और इनसो नेता नजरबंद, दिल्ली आंदोलन को लेकर पुलिस ने कसी कमर; नेताओं के घरों पर पुलिस बल तैनात

Sat, 10 Oct 2026 02:05 PM IST
Naveen माई सिटी रिपोर्टर, पानीपत (हरियाणा)
माई सिटी रिपोर्टर, पानीपत (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Sat, 10 Oct 2026 02:05 PM IST
सार

दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले इस विरोध प्रदर्शन का असर पानीपत में भी देखने को मिला। पानीपत के कांग्रेस जिला अध्यक्ष सरदार बलजीत सिंह जी को आंदोलन में शामिल होने से रोकने के लिए स्थानीय पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आई।

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Congress and INSO leaders placed under house arrest; police gear up regarding Delhi protest in Panipat
पानीपत पुलिस - फोटो : संवाद

विस्तार
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित आंदोलन को लेकर राजधानी और हरियाणा में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए पुलिस ने विपक्षी दलों के नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में इनसो नेता राजिंदर ज़ैलदार को पुलिस ने नजरबंद कर दिया है, ताकि वे तय समय पर दिल्ली नहीं पहुंच सकें।

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कांग्रेस जिलाध्यक्ष के निवास पर पहुंची टीम
दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले इस विरोध प्रदर्शन का असर पानीपत में भी देखने को मिला। पानीपत के कांग्रेस जिला अध्यक्ष सरदार बलजीत सिंह जी को आंदोलन में शामिल होने से रोकने के लिए स्थानीय पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। इसी सिलसिले में सिटी एसएचओ कतार सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ उनके निवास स्थान पर पहुंचे और वहां स्थिति का जायजा लिया।
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पुलिस का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि स्थानीय स्तर पर कोई भी नेता या कार्यकर्ता जंतर-मंतर पर चल रहे धरने-प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए दिल्ली की ओर कूच न कर पाएं। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में विरोध के सुर तेज हो गए हैं और नेताओं द्वारा पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

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