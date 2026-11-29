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पानीपत। आर्य बाल भारती पब्लिक स्कूल में शनिवार को वार्षिक खेल दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों के लिए 100, 200 और 400 मीटर दौड़, रस्साकशी और शॉटपुट सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं कराई गईं। विजेताओं को मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया।कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान रणदीप आर्य ने की, जबकि एचसीएस अधिकारी रोहित बड़ौली मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि खेल जीवन का अभिन्न अंग हैं। इनसे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। साथ ही खिलाड़ियों को प्रतिभा के दम पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अवसर मिलता है।स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान रणदीप आर्य ने कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। खेलों से शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होने के साथ अनुशासन, आत्मविश्वास का विकास होता है।