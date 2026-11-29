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पानीपत। अमर उजाला फाउंडेशन ने शनिवार को उझा गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। इसमें सुरक्षित जननी माह के तहत गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और मौसमी बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को जांच के बाद परामर्श व दवा दी। 65 मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया।सीएचसी प्रभारी डॉ. दीपक सैनी ने मरीजों की जांच की। इस दौरान स्टाफ नर्स मनीषा, एएनएम अनीता और लैब सहायक सुनीता ने व्यवस्थाओं व जांच कार्य में पूरा सहयोग दिया। सुरक्षित जननी माह के अंतर्गत रिसालू सब सेंटर क्षेत्र की करीब 31 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। इसके अलावा सामान्य ओपीडी के तहत आए 34 मरीजों का भी परीक्षण किया गया, जिनमें खांसी, बुखार, पेट दर्द व अन्य सामान्य बीमारियों के रोगी शामिल रहे।डॉ. दीपक सैनी ने गर्भवती महिलाओं को संतुलित आहार, नियमित जांच और सुरक्षित प्रसव को लेकर जागरूक किया। वहीं मौसमी बदलाव के बीच बदलते मौसम में खानपान व स्वच्छता का ध्यान रखने की सलाह दी गई, ताकि संक्रामक व सामान्य बीमारियों से बचाव किया जा सके। उन्होंने कहा कि महिलाओं को हरे पत्तेदारी सब्जी खाने के साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। गर्भवतियों को समय-समय पर अपनी जांच करानी चाहिए। इससे बच्चे की स्थिति की पूरी जानकारी रहती है। लोगों को होम डिलीवरी से बचना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निशुल्क एंबुलेंस की व्यवस्था की जाती है।