पानीपत। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में शनिवार को किड्ज ओलंपिया खेल महोत्सव किया गया। इसमें विद्यार्थियों और अभिभावकों ने शानदार प्रदर्शन किया। मुकाबले के समापन पर विजेता प्रतिभागियों को पदक देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में नर्सरी से चौथी कक्षा तक के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रधानाचार्या सुमिता अरोड़ा ने बताया कि प्रतियोगिताओं में कई तरह की रोमांचक दौड़ें हुईं। वहीं अभिभावकों ने थ्री-लेग्ड रेस, कोन बैलेंसिंग रेस और हुला हूप रेस में बढ़-चढ़कर भाग लिया। समापन पर सभी विजेताओं को पदक देकर सम्मानित किया गया। संवाद

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