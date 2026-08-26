Panipat News: हाईवे पर दो कारों की सीधी टक्कर से कंपनी निदेशक की मौत, पांच घायल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पानीपत। एलिवेटेड हाईवे पर आर्य कॉलेज के सामने मंगलवार तड़के करीब साढ़े चार बजे दो कारों की आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे में दिल्ली के देवली गांव स्थित पुष्पा भवन निवासी अंबुज (30) की मौत हो गई, जबकि महिला समेत पांच लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।दिल्ली निवासी राधा कृष्णा ने बताया कि उनका बेटा अंबुज इंजीनियर था और एक निजी कंपनी में निदेशक के पद पर कार्यरत था। वह आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कारोबार शुरू करने की तैयारी भी कर रहा था। उन्होंने बताया कि 18 अगस्त को उनके घर दिल्ली और हरियाणा पुलिस के आठ जवान और गगन नाम का युवक पहुंचे थे और अंबुज को साथ ले गए थे।परिजनों के अनुसार, 19 अगस्त की शाम गुरुग्राम पुलिस अंबुज को उसके बड़े बेटे अनुरूद्र के साथ घर भेज दिया था। वापस लौटते समय अंबुज ने अनुरूद्र को रास्ते में उतार दिया और बाद में घर आने की बात कही। इसके बाद वह घर नहीं पहुंचा। मंगलवार सुबह परिजनों को उसके सड़क हादसे में मौत होने की सूचना मिली।अनियंत्रित होकर दूसरी कार से टकराईपुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, हादसे के समय कार में अंबुज के साथ दिल्ली के कुच्चा मोहतर खां गेट निवासी जतिन, उसकी मां सोनी और मटिया महल निवासी उबेद सवार थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि सभी हिमाचल प्रदेश के कसोल से गुरुग्राम लौट रहे थे। शुरुआत में कार जतिन चला रहा था। घरौंडा टोल पहुंचने के बाद अंबुज ने कार की कमान संभाल ली।करीब सवा चार बजे पानीपत टोल पार करने के बाद एलिवेटेड हाईवे पर कार अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में चली गई और सामने से आ रही कार से टकरा गई। दूसरी कार में सोनीपत निवासी सोनू और कबीर सवार थे। हादसे में अंबुज की मौत हो गई, जबकि दोनों कारों में सवार अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।वर्जनएलिवेटेड हाईवे पर हुए हादसे में एक युवक की मौत हुई है, जबकि पांच अन्य लोग घायल हुए हैं। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।- देवेंद्र, प्रभारी, थाना शहर