Panipat News: बोलेरो ने दो भाइयों को मारी टक्कर, एक की मौत

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मतलौडा। पानीपत-जींद रोड पर थर्मल बाईपास पर रविवार रात 11 बजे बोलेरो गाड़ी चालक ने मोटरसाइकिल सवार दो भाइयों नारा निवासी सुखबीर (28) व सोमबीर को टक्कर मार दी। गाड़ी सुखबीर को करीब 50 मीटर तक घसीटकर ले गई। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।दोनों भाई गांव से हरिद्वार जाने के लिए निकले थे।नारा गांव के सोमबीर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह और उनके बड़े भाई सुखबीर ने रविवार रात को हरिद्वार जाने का प्लान बनाया था। सुखबीर अपने दोस्त जींद के बलीनी गांव निवासी सन्नी की मोटरसाइकिल ले आया और रात को वह हरिद्वार के लिए निकल गए। रात को करीब 11 बजे जब वह थर्मल बाईपास पर पहुंचे तो पीछे से आ रही एक बोलेरो गाड़ी के चालक ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। जिससे वह सड़क किनारे गए गए।उनके भाई सुखबीर बोलेरो गाड़ी में फंस गए और गाड़ी चालक उसे काफी दूर तक घसीटता हुआ ले गया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उसने घायल सुखबीर को अस्पताल पहुंचाया। जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संवाद