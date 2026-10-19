Panipat News: पानीपत-खुखराना के बीच मिला युवक का शव, हाथ पर गुदा जय भोले की
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 06:37 PM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 06:37 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। पानीपत-जींद रेल लाइन पर रविवार को दोपहर करीब एक बजे पानीपत-खुखराना के बीच युवक का शव मिला है। आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना जीआरपी को दी। जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। जीआरपी थाना प्रभारी धर्मपाल ने बताया कि पानीपत-खुखराना स्टेशन के बीच युवक का शव मिला है। टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। मृतक के हाथ पर जय भोले की गुदा हुआ है।
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पानीपत। पानीपत-जींद रेल लाइन पर रविवार को दोपहर करीब एक बजे पानीपत-खुखराना के बीच युवक का शव मिला है। आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना जीआरपी को दी। जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। जीआरपी थाना प्रभारी धर्मपाल ने बताया कि पानीपत-खुखराना स्टेशन के बीच युवक का शव मिला है। टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। मृतक के हाथ पर जय भोले की गुदा हुआ है।