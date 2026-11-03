फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Around 50 practitioners took part in a yoga and meditation camp.

Panipat News: योग और ध्यान शिविर में करीब 50 साधकों ने किया अभ्यास

Tue, 03 Nov 2026 05:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 05:11 PM IST
विज्ञापन
Around 50 practitioners took part in a yoga and meditation camp.
पानीपत। सेक्टर-25 स्थित ब्रह्मकुमारी सेवा केंद्र पर मंगलवार को योग व ध्यान शिविर लगाया गया। इसमें आस-पास के क्षेत्रों से करीब 50 बहन-भाइयों को अभ्यास कराया।
विज्ञापन

केंद्र की मुख्य संचालिका बीके अंजना बहन ने साधकों योग व ध्यान का अभ्यास कराया और उसे जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि नियमित योगाभ्यास और पौष्टिक आहार से व्यक्ति स्वयं को स्वस्थ रख सकता है और व्यक्ति फैटी लीवर की बढ़ती समस्या को रोक सकता है और अन्य बीमारियों से भी बचा जा सकता है। इसलिए सुबह-शाम करीब एक घंटा योगाभ्यास अवश्य करना चाहिए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed