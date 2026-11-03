Panipat News: योग और ध्यान शिविर में करीब 50 साधकों ने किया अभ्यास

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केंद्र की मुख्य संचालिका बीके अंजना बहन ने साधकों योग व ध्यान का अभ्यास कराया और उसे जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि नियमित योगाभ्यास और पौष्टिक आहार से व्यक्ति स्वयं को स्वस्थ रख सकता है और व्यक्ति फैटी लीवर की बढ़ती समस्या को रोक सकता है और अन्य बीमारियों से भी बचा जा सकता है। इसलिए सुबह-शाम करीब एक घंटा योगाभ्यास अवश्य करना चाहिए। संवाद

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पानीपत। सेक्टर-25 स्थित ब्रह्मकुमारी सेवा केंद्र पर मंगलवार को योग व ध्यान शिविर लगाया गया। इसमें आस-पास के क्षेत्रों से करीब 50 बहन-भाइयों को अभ्यास कराया।