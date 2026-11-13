Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Another accused in a life-threatening attack arrested

Panipat News: जानलेवा हमला करने का एक और आरोपी गिरफ्तार

Fri, 13 Nov 2026 03:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Fri, 13 Nov 2026 03:28 AM IST
विज्ञापन
Another accused in a life-threatening attack arrested
समालखा। कॉलेज से घर लौट रहे दो चचेरे भाइयों की बाइक को टक्कर मारने के बाद एक युवक के ऊपर स्कॉर्पियो चढ़ाकर जानलेवा हमला करने के मामले में समालखा थाना पुलिस ने चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान यतिन निवासी अलीपुर खालसा घरौंडा, करनाल हाल निवासी विकास नगर तहसील कैंप के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को उसके पैतृक गांव अलीपुरा से काबू कर अदालत में पेश कर एक दिन का पुलिस रिमांड लिया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया डंडा बरामद कर लिया है। वीरवार को रिमांड पूरा होने पर आरोपी को पुनः न्यायालय में पेश किया गया। यहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन

समालखा थाना प्रभारी महिपाल ने बताया कि जींद जिले के सफीदों क्षेत्र के गांव डिडवाड़ा निवासी प्रिंस ने समालखा पुलिस को शिकायत दी थी कि वह और उसके ताऊ का लड़का वंश पट्टीकल्याणा स्थित पाइट कॉलेज में पढ़ते हैं। कॉलेज में ही पढ़ने वाले पट्टीकल्याणा निवासी विवेक उर्फ कन्नू व अक्षित छौक्कर उर्फ खरपाटी ने गत छह सितंबर को अपने साथियों के साथ मिलकर उनसे गाली-गलौज की थी और टांग तोड़ने की धमकी दी थी।
विज्ञापन

10 सितंबर की शाम करीब साढ़े चार बजे जब दोनों भाई बाइक पर कॉलेज से घर लौट रहे थे। ढोडपुर गांव में नहर पुल के पास पीछे से आई एक तेज रफ्तार काली स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। सड़क पर गिरे वंश के ऊपर आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ा दी और बैक कर दोबारा कुचलने का प्रयास किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी और अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed