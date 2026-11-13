Panipat News: बंद मकान से लाखों के जेवर व 60 हजार रुपये चोरी

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इंदिरा विहार कॉलोनी के गगन कपूर ने बताया कि वह बुधवार की सुबह करीब 11 बजे वे अपने पूरे परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए हरिद्वार गए थे। वे रात करीब 11 बजे घर लौटे और दरवाजा खोला तो कमरों में सामान बिखरा हुआ मिला। चोर कमरे में रखी लोहे की अलमारी का ताला तोड़कर मंगलसूत्र, कान के टॉप्स, अंगूठी, करीब दो तोले सोना, चांदी के 12 सिक्के और 60 हजार रुपये नकद चोरी कर ले गए। इसके अलावा चोर कमरे में रखा एक मोबाइल फोन और सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गए।तहसील कैंप थाना प्रभारी बंसीलाल ने बताया कि पुलिस को मकान में चोरी की शिकायत मिली है। पुलिस ने अज्ञात चोरी की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। ब्यूरो