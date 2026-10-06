Panipat News: सेक्टरों में पानी-सीवर के नाम पर लूट का आरोप, आरडब्ल्यूए ने 10 वर्षों में हुए टेंडरों की जांच की मांग उठाई

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पानीपत। हरियाणा स्टेट हुडा सेक्टर्स कॉन्फेडरेशन के बैनर तले मंगलवार को सेक्टर-7 में आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों और सेक्टरवासियों की एक विशेष बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता आरडब्ल्यूए प्रधान मास्टर रणधीर सिंह ने की। बैठक में लगातार मूलभूत सुविधाएं देने में विफल साबित हो रहे अधिकारियों और विभाग की कार्यप्रणाली पर गहरा रोष व्यक्त किया गया। आरडब्ल्यूए ने आरोप लगाया कि सेक्टरों में पानी और सीवर के नाम पर लूट मचा रखी है। उन्होंने पिछले 10 वर्षों के टेंडरों की जांच कराने की मांग की है।आरडब्ल्यूए अध्यक्ष मास्टर रणधीर सिंह व उपप्रधान रामपत नैन ने आरोप लगाया कि सेक्टरवासी समय पर टैक्स और शुल्क जमा कर रहे हैं, लेकिन पूरी सुविधा नहीं दी जा रही है। आरोप लगाया कि एसएसवीपी नगर निगम और नगर परिषद की तुलना में चार गुना अधिक दर वसूल रहा है और हर साल पानी के रेट में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा रही है। यही नहीं चार महीने का बिल एक साथ भेजकर स्लैब के अनुसार उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाला जा रहा है। देरी से भुगतान पर 10 प्रतिशत लेट पेमेंट चार्ज वसूला जा रहा है।बिना जेटिंग मशीन वाले ठेकेदारों को दिए जा रहे ठेकेहुडा सेक्टर्स के जिला संयोजक बलजीत सिंह ने कहा कि सेक्टरों में सीवर जाम की गंभीर समस्या बनी हुई है। सड़कों पर सीवर का गंदा पानी बह रहा है, लेकिन अधिकारी ऐसे ठेकेदारों को काम सौंप देते हैं जिनके पास सीवर सफाई की जेटिंग मशीनें तक नहीं हैं। उन्होंने मांग की कि पिछले 10 वर्षों के दौरान हुडा सेक्टरों में सीवर व पानी के नाम पर जारी किए गए सभी टेंडरों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, जिससे बहुत बड़ा घोटाला उजागर होगा।23 अक्तूबर को होगी निर्णायक बैठकसंयोजक बलजीत सिंह ने कहा कि समस्याओं के समाधान और इस अन्याय के खिलाफ 23 अक्तूबर को एचएसवीपी कार्यालय सेक्टर-18 में पानीपत के सभी सेक्टरों की आरडब्ल्यूए की एक महापंचायत बुलाई है। इसमें संघर्ष की अगली रणनीति तैयार की जाएगी। इस मौके पर दिनेश, सुभाष, जयपाल सिंह, हवा सिंह, संतलाल नंबरदार, कलीराम और राजेंद्र शर्मा मौजूद रहे।