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Panipat News: शॉटपुट में पायल ने 15.10 मीटर थ्रो से जीता स्वर्ण

Tue, 06 Oct 2026 07:32 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 07:32 PM IST
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Payal won gold in the shot put with a throw of 15.10 meters.
केयूके की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर लौटी एसडी कॉलेज की छात्रा पायल, साथ में प्राचार्य
संवाद न्यूज एजेंसी
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पानीपत। एसडी पीजी कॉलेज की बीए प्रथम वर्ष की छात्रा खिलाड़ी पायल ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की 39वीं जूनियर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर कॉलेज का नाम रोशन किया। द्रोणाचार्य स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में पायल ने 15.10 मीटर का थ्रो कर नया कीर्तिमान स्थापित किया।
पायल को हरियाणा राज्य चैंपियन के अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके साथ ही उसका चयन तमिलनाडु में होने वाली राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए हुआ है। प्रदेशभर से पहुंचे कॉलेज व विश्वविद्यालयों के खिलाड़ियों के बीच पायल ने अपनी प्रतिभा का दमखम दिखाया।
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प्राचार्य डॉ. अनुपम अरोड़ा, शारीरिक शिक्षा विभागाध्यक्ष डॉ. सुशीला बेनीवाल, प्रो. नीलम, प्रो. पूजा, प्रो. आनंद और ग्राउंड्समैन प्रताप ने मंगलवार को पायल का कॉलेज में स्वागत किया।
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प्राचार्य डॉ. अनुपम अरोड़ा ने कहा कि पायल की उपलब्धि ने साबित किया है कि कॉलेज की छात्राएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। डॉ. सुशीला बेनीवाल ने कहा कि पायल की सफलता अन्य विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है।
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