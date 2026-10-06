Panipat News: बाबा लाठेवाला गोशाला को मंत्री ने दिए 11 लाख रुपये

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इसराना। नौल्था गांव स्थित बाबा लाठेवाला गोशाला में मंगलवार को 26 वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यातिथि पंचायत व खनन मंत्री कृष्णलाल पंवार रहे। उन्होंने गोशाला के विकास एवं उत्थान के लिए अपने निजी कोष से 11 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की। कार्यक्रम में पहुंचने पर कमेटी के सदस्यों ने मंत्री का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया।मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि हरियाणा सरकार गोवंश संरक्षण और गोसेवा को केवल धार्मिक आस्था का विषय न मानकर इसे जनसेवा, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था से जोडक़र आगे बढ़ा रही है। प्रदेश की गोशालाओं को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा लगातार आर्थिक सहायता और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।उन्होंने कहा कि नौल्था गांव गोशाला के लिए उनके द्वारा अब तक एक करोड़ रुपये से अधिक की सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रदेश की विभिन्न गोशालाओं में पशुओं के बेहतर पालन-पोषण के लिए सरकार द्वारा चारे के लिए करोड़ों रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। सरकार ने बछड़े के लिए 10 रुपये, गाय के लिए 20 रुपये व नंदी के लिए 25 रुपये प्रतिदिन की पालन-पोषण राशि निर्धारित की है। इससे गोशालाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी और गोवंश की बेहतर देखभाल सुनिश्चित होगी। प्रदेश में शेड वाली गोशालाओं को भी स्वीकृति दी जा चुकी है व नंदियों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।