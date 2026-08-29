पानीपत: तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत; चालक हुआ फरार

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विकास नगर गली नंबर-17 निवासी रविंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 28 अगस्त को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे वह घर पर था। तभी परिचित प्रदीप उर्फ विक्की ने उसे और उसकी पत्नी को बताया कि कैंटर चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनके बेटे विक्रम की मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। विज्ञापन



रविंद्र के अनुसार, टक्कर के बाद विक्रम सड़क पर गिर गया और कैंटर उसके ऊपर चढ़ गया। सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे तो बेटा विक्रम सड़क पर मृत पड़ा मिला। हादसे के बाद कैंटर चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। सेक्टर-29 थाना पुलिस ने रविंद्र की शिकायत पर कैंटर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। विकास नगर गली नंबर-17 निवासी रविंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 28 अगस्त को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे वह घर पर था। तभी परिचित प्रदीप उर्फ विक्की ने उसे और उसकी पत्नी को बताया कि कैंटर चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनके बेटे विक्रम की मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी।रविंद्र के अनुसार, टक्कर के बाद विक्रम सड़क पर गिर गया और कैंटर उसके ऊपर चढ़ गया। सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे तो बेटा विक्रम सड़क पर मृत पड़ा मिला। हादसे के बाद कैंटर चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। सेक्टर-29 थाना पुलिस ने रविंद्र की शिकायत पर कैंटर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

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पानीपत के विकास नगर में तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार युवक सड़क पर गिर गया और कैंटर उसके ऊपर चढ़ गया। गंभीर चोट लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कैंटर चालक वाहन समेत फरार हो गया। सेक्टर-29 थाना पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।