फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   A special recording train will run today to assess the fitness of the track.

Panipat News: ट्रैक की फिटनेस परखने के लिए आज दौड़ेगी विशेष रिकॉर्डिंग ट्रेन

Wed, 21 Oct 2026 01:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 01:48 AM IST
विज्ञापन
A special recording train will run today to assess the fitness of the track.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

पानीपत। रेलवे ट्रैक की मजबूती, अलाइनमेंट और सुरक्षा मानकों की जांच के लिए बुधवार को विशेष ट्रैक रिकॉर्डिंग ट्रेन दौड़ेगी। टीआरसी-8003/एसपी नाम की यह ट्रेन जींद से चलकर सुबह करीब 11 बजे पानीपत पहुंचेगी। इसके बाद पानीपत से गोहाना-रोहतक रूट पर ट्रैक की फिटनेस और अधिकतम सेक्शनल स्पीड पर संचालन की सुरक्षा परखी जाएगी।

रेलवे की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार, विशेष ट्रेन बुधवार सुबह 9:30 बजे रवाना होगी और सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच पानीपत पहुंचेगी। इसके बाद रोहतक से दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच रवाना होकर शाम करीब तीन बजे हिसार पहुंचेगी।
विज्ञापन


आरडीएसओ की टीम करेगी तकनीकी जांच

विशेष ट्रेन में अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) के अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। ट्रैक रिकॉर्डिंग कार में लगे अत्याधुनिक उपकरणों से पटरियों की स्थिति, अलाइनमेंट और गति क्षमता का आकलन किया जाएगा। इस जांच का उद्देश्य रेल परिचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
विज्ञापन
विज्ञापन


त्योहारी सीजन से पहले सुरक्षा पर जोर
रेलवे अधीक्षक मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि नियमित और विशेष तकनीकी जांच का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और रेल पटरियों को दुरुस्त बनाए रखना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed