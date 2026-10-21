Panipat News: ट्रैक की फिटनेस परखने के लिए आज दौड़ेगी विशेष रिकॉर्डिंग ट्रेन

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पानीपत। रेलवे ट्रैक की मजबूती, अलाइनमेंट और सुरक्षा मानकों की जांच के लिए बुधवार को विशेष ट्रैक रिकॉर्डिंग ट्रेन दौड़ेगी। टीआरसी-8003/एसपी नाम की यह ट्रेन जींद से चलकर सुबह करीब 11 बजे पानीपत पहुंचेगी। इसके बाद पानीपत से गोहाना-रोहतक रूट पर ट्रैक की फिटनेस और अधिकतम सेक्शनल स्पीड पर संचालन की सुरक्षा परखी जाएगी।रेलवे की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार, विशेष ट्रेन बुधवार सुबह 9:30 बजे रवाना होगी और सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच पानीपत पहुंचेगी। इसके बाद रोहतक से दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच रवाना होकर शाम करीब तीन बजे हिसार पहुंचेगी।आरडीएसओ की टीम करेगी तकनीकी जांचविशेष ट्रेन में अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) के अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। ट्रैक रिकॉर्डिंग कार में लगे अत्याधुनिक उपकरणों से पटरियों की स्थिति, अलाइनमेंट और गति क्षमता का आकलन किया जाएगा। इस जांच का उद्देश्य रेल परिचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।त्योहारी सीजन से पहले सुरक्षा पर जोररेलवे अधीक्षक मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि नियमित और विशेष तकनीकी जांच का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और रेल पटरियों को दुरुस्त बनाए रखना है।